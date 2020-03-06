В Україні перевіряють 9 осіб на коронавірус

Центр громадського здоров'я України перевіряє 9 повідомлень про підозру на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

На даний момент про нові випадки коронавірусу не повідомляється.

"На сьогодні в Центр громадського здоров'я надійшло 9 повідомлень про підозру на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, в Україні перший випадок коронавірусу був виявлений у Чернівцях 3 березня. Вірус був виявлений у чоловіка, які до цього подорожував до Італії.

З-за першого випадку коронавірусу в Чернівецькій області з 6 по 22 березня закриті навчальні заклади заборонено проводити масові заходи.

Крім цього масові заходи за коронавірусу обмежили в Сумах. Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідини місць великих скупчень людей.

Також РБК-Україна писало, що 5 березня у Нових Санжарах завершувалася обсервація евакуйованих з китайського Уханя. Всього обсервацію пройшли 105 осіб. Вони перебували на карантині протягом 14 днів. Ні в кого з поміщених на карантин не було зафіксовано симптомів коронавірусу.