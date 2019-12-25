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В Україні провели трансплантацію серця вперше за 15 років

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 21:42
В Україні провели трансплантацію серця вперше за 15 років
Ілюстративне фото (enteratedealgo.es)

У Ковельській районній лікарні спільно з лікарями київського Інституту серця провели операцію

У Ковельській районній лікарні спільно з лікарями київського Інституту серця провели трансплантацію серця, в Україні ця операція була першою за останні 15 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Інституту серця Бориса Тодурова.

За його словами, пацієнта на операцію везли до Волинської області з Києва.

"Трансплантація серця. Після 15-річної перерви ми це зробили. Спільна бригада Інституту серця і Ковельської районної лікарні. Пацієнта везли з Києва, оскільки неможливо було привезти донорське серце. Різдво для деяких стало дійсно другим народженням", - написав він.

У Ковельській лікарні розповіли, що лікарі успішно провели трансплантацію серця пацієнта з вираженою дилатаційною кардіоміопатією.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №2457 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Документом визначається, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, але не пізніше 1 січня 2021 року положення цього проекту по використанню зазначеної системи для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації не застосовуються. При цьому організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

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