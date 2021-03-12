В Україні прогнозують початок пожежонебезпечного періоду наприкінці березня
Пожежний період в Україні цьогоріч розпочнеться наприкінці березня, після сходження снігового покрову.
Такий прогноз озвучив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін з посиланням на дані Укргідрометцентру, передає прес-служба Кабміну.
"Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що за інформацією Гідрометцентру пожежний період цього року розпочнеться наприкінці березня, після сходження снігового покрову", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у квітні, травні та у вересні прогнозується формування тривалих періодів надзвичайно високої пожежної небезпеки в східних і південних областях, а влітку - по всій території України.
При цьому, за словами Чечоткіна, вже на сьогодні зафіксовано 660 випадків горіння трави та очерету на площі понад 400 га.
Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що вимагає посилити відповідальність місцевої влади за порушення протипожежної безпеки.
Вранці 12 березня у Києві сталася пожежа в будинку для літніх людей. З будівлі евакуювали 80 осіб, жертв і постраждалих немає.
Займання сталося сьогодні вранці, 12 березня, о 5:51 в Подільському районі столиці по вулиці Лісозазахисна, 11-б. Загорілася покрівля будинку для людей похилого віку "Срібний вік".
Пожежу вдалося локалізувати о 6:55, ліквідувати - о 7:17.
Наприкінці січня в Харкові в результаті пожежі в нелегальному будинку для літніх людей загинули 15 осіб. Згодом в країні почалися масштабні перевірки будинків для літніх людей.
Також президент Володимир Зеленський підписав указ про створення реєстру будинків для літніх людей в Україні.