В Україні прищепили від коронавірусу вже більше 23,5 тисяч осіб

В Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 осіб. За добу зробили 4392 щеплення.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 660. По регіонах ситуація така:
За весь період вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (3134), найменше - в Сумській області (430).
Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня в країні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в добу.
За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, низький темп вакцинації пов'язаний з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад.
У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський зажадав прискорити вакцинацію. Для цього залучать мобільні бригади МВС.
Зазначимо, вчора в Україні підтвердили 6 377 нових випадків коронавірусу.