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В Україні прищепили від коронавірусу вже більше 23,5 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 осіб. За добу зробили 4392 щеплення.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 660. По регіонах ситуація така:

  • Вінницька область - 330 щеплень;
  • Волинська область - 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 260 щеплень;
  • Донецька область - 660 щеплень;
  • Житомирська область - 50 щеплень;
  • Закарпатська область - 90 щеплень;
  • Запорізька область - 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 72 щеплення;
  • Київська область - 320 щеплень;
  • Кіровоградська область - 140 щеплень;
  • Луганська область - 220 щеплень;
  • Львівська область - 140 щеплень;
  • Київ - 100 щеплень;
  • Миколаївська область - 70 щеплень;
  • Одеська область - 180 щеплень;
  • Полтавська область - 230 щеплень;
  • Рівненська область - 110 щеплень;
  • Сумська область - 80 щеплень;
  • Тернопільська область - 180 щеплень;
  • Харківська область - 130 щеплень;
  • Херсонська область - 150 щеплень;
  • Хмельницька область - 110 щеплень;
  • Чернівецька область - 40 щеплень;
  • Чернігівська область - 90 щеплень
  • Черкаська область - 390 щеплень.

За весь період вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (3134), найменше - в Сумській області (430).

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня в країні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в добу.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, низький темп вакцинації пов'язаний з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський зажадав прискорити вакцинацію. Для цього залучать мобільні бригади МВС.

Зазначимо, вчора в Україні підтвердили 6 377 нових випадків коронавірусу.

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Новини України вакцина від коронавірусуКоронавірус
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