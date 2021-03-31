В Україні з'явиться більше соцреклами про боротьбу з COVID: комітет Ради підтримав закон

В Україні може зрости обсяг безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації підтримав відповідний проект закону №5226.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР.
"Підтримати проект закону ... №5226 і запропонувати комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати ВР прийняти його за основу і в цілому", - говорить рішення комітету.
Його підтримали десять членів комітету, а не голосували - чотири.
Відповідно до закону, на період дії карантину через коронавірус засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані додатково розміщувати соцрекламу про боротьбу з СОVID в Україні.
ЗМІ хочуть зобов'язати розміщувати її пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.
Нагадаємо, на початку березня цей проект закону підтримав Кабінет міністрів.
Як писало РБК-Україна, у країні буде погіршуватися COVID-статистика. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує зростання випадків у найближчі один-два тижні.