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В Україні з'явиться більше соцреклами про боротьбу з COVID: комітет Ради підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні може зрости обсяг безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації підтримав відповідний проект закону №5226.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР.

"Підтримати проект закону ... №5226 і запропонувати комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати ВР прийняти його за основу і в цілому", - говорить рішення комітету.

Його підтримали десять членів комітету, а не голосували - чотири.

Відповідно до закону, на період дії карантину через коронавірус засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані додатково розміщувати соцрекламу про боротьбу з СОVID в Україні.

ЗМІ хочуть зобов'язати розміщувати її пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.

Нагадаємо, на початку березня цей проект закону підтримав Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна, у країні буде погіршуватися COVID-статистика. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує зростання випадків у найближчі один-два тижні.

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