В Україні потеплішає до +12 градусів: яка погода буде на найближчі дні

У п’ятницю, 12 листопада, в Україні прогнозують невелике потепління. Денна температура повітря у багатьох областях підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду синоптика Наталії Діденко у Facebook .

Вночі синоптик обіцяє ще невеличкий "мінус". Проте вже вдень стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів за Цельсієм. Лише у східних областях буде прохолодніше - до 4-10 градусів із позначкою "плюс".

Також Діденко пише, що 12 листопада опадів в Україні не передбачається. Але на півночі країни буде хмарно. Суху погоду визначатиме антициклон.

У Києві 12 листопада ніч очікується холодною, але без особливих "мінусів". Завтра вдень буде до +7...+8 градусів.

"Може збільшитись хмарність і тому відчуватимемо холод сильніше, ніж фактичний. Однак опадів, суттєвих у столиці завтра не очікується", - зазначила Діденко.

Фото: 12 листопада в Україні трохи потеплішає (facebook.com/tala.didenko)

Вона також додала, що холодна погода прийде до України наступного тижня.