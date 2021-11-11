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В Україні потеплішає до +12 градусів: яка погода буде на найближчі дні

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Україна, Четвер 11 листопада 2021 15:07
В Україні потеплішає до +12 градусів: яка погода буде на найближчі дні Фото: в Україні 12 листопада потепліло (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У п’ятницю, 12 листопада, в Україні прогнозують невелике потепління. Денна температура повітря у багатьох областях підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду синоптика Наталії Діденко у Facebook.

Вночі синоптик обіцяє ще невеличкий "мінус". Проте вже вдень стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів за Цельсієм. Лише у східних областях буде прохолодніше - до 4-10 градусів із позначкою "плюс".

Також Діденко пише, що 12 листопада опадів в Україні не передбачається. Але на півночі країни буде хмарно. Суху погоду визначатиме антициклон.

У Києві 12 листопада ніч очікується холодною, але без особливих "мінусів". Завтра вдень буде до +7...+8 градусів.

"Може збільшитись хмарність і тому відчуватимемо холод сильніше, ніж фактичний. Однак опадів, суттєвих у столиці завтра не очікується", - зазначила Діденко.

В Україні потеплішає до +12 градусів: яка погода буде на найближчі дніФото: 12 листопада в Україні трохи потеплішає (facebook.com/tala.didenko)

Вона також додала, що холодна погода прийде до України наступного тижня.

Нагадаємо, 11 листопада температура в деяких областях підвищилася.

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