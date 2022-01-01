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В Україні в останній день 2021 року вакцинувались від COVID більше 52 тисяч людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зробили щеплення від коронавірусу більше 52 тисяч людей. Першу дозу отримали 15 077 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Вчора другу дозу отримали - 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу - 552 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу - 14 713 309 людей, отримали дві дози - 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу - 4 063 людини, бустерну дозу - 5 452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Нагадаємо, в Україні сьогодні припинили роботу всі центри вакцинації від коронавірусу на два дні.

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Вакцинація