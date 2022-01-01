ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні в останній день 2021 року вакцинувались від COVID більше 52 тисяч людей

Новость на русском →
Київ, Субота 01 січня 2022 09:33
В Україні в останній день 2021 року вакцинувались від COVID більше 52 тисяч людей Фото: в Україні вакцинувались за добу більше 52 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зробили щеплення від коронавірусу більше 52 тисяч людей. Першу дозу отримали 15 077 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Вчора другу дозу отримали - 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу - 552 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу - 14 713 309 людей, отримали дві дози - 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу - 4 063 людини, бустерну дозу - 5 452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Нагадаємо, в Україні сьогодні припинили роботу всі центри вакцинації від коронавірусу на два дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році