В Україні в останній день 2021 року вакцинувались від COVID більше 52 тисяч людей
Фото: в Україні вакцинувались за добу більше 52 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу зробили щеплення від коронавірусу більше 52 тисяч людей. Першу дозу отримали 15 077 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Вчора другу дозу отримали - 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу - 552 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу - 14 713 309 людей, отримали дві дози - 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу - 4 063 людини, бустерну дозу - 5 452 людини.
Загалом проведено 28 457 565 щеплень.