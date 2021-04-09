В Україні повністю вакциновано 5 осіб

В Україні дві дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 5 осіб. 352 142 громадян отримали перше щеплення.

Про це свідчать дані урядового порталу про вакцинацію в Україні.

"353 142 отримали одну дозу. 5 осіб отримали дві дози" - йдеться в інфографіці від МОЗ України.

Зазначимо, в Україні за вчора підтвердили понад 19 тисяч нових COVID випадків. При цьому госпіталізували майже 5 тисяч осіб, летальних випадків - 419.

При цьому повідомлялося, що Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

Також РБК-Україна писало, що "постковідний синдром" може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми можуть проявлятися з боку дихальної, серцево-судинної і нервової систем організму людини.

Сьогодні стало відомо, що Кабмін дозволив використання технічного кисню для підтримки пацієнтів із COVID-19 за умови відповідності його показників медичному. Рішення ухвалене на тлі збільшення в Україні рівня госпіталізації хворих коронавірусом.

Напередодні головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко заявив, що у Дніпрі переповнені реанімації хворими з COVID-19, туди госпіталізують дуже багато важких пацієнтів. Тому боротьбі з коронавірусом почали навчати лікарів усіх спеціалізацій, включаючи навіть хірургів і травматологів.

За прогнозами МОЗу, кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч людей.