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В Україні повністю щеплені від COVID-19 понад 1 млн педагогів, - МОН

Автор: РБК-Україна

Понад 93% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Ще 3,4% педагогів очікують друге щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram-каналі.

"Двома дозами вакцини в даний час щеплено 1 млн 135 тисяч, тобто 93,8% педагогів. Другу дозу очікують ще 3,4%", - йдеться в повідомленні.

Лідерами серед регіонів з вакцинації вчителів є:

  • Харківська область-98%;
  • Полтавська-97,9%;
  • Донецька, Київська, Дніпропетровська - 96,9%.

Найбільша кількість вакцинованих працівників установ:

  • спеціалізованої освіти-97,3%;
  • професійного-97,1%;
  • загальної середньої-95,5%;
  • дошкільного-93,4%;
  • професійного попереднього-89,7%;
  • вищого-87,4%.

Крім того, Шкарлет зазначив, що близько 3964 шкіл (27%) навчаються в дистанційному форматі, ще 4 установи перебувають на канікулах.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, за минулу добу в Україні зробили 65 тисяч щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка пояснив, чи можна стати донором крові після вакцинації від коронавірусу.

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