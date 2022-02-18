В Україні повністю щеплені від COVID-19 понад 1 млн педагогів, - МОН

Понад 93% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Ще 3,4% педагогів очікують друге щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram-каналі .

Крім того, Шкарлет зазначив, що близько 3964 шкіл (27%) навчаються в дистанційному форматі, ще 4 установи перебувають на канікулах.

Лідерами серед регіонів з вакцинації вчителів є:

"Двома дозами вакцини в даний час щеплено 1 млн 135 тисяч, тобто 93,8% педагогів. Другу дозу очікують ще 3,4%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, за минулу добу в Україні зробили 65 тисяч щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка пояснив, чи можна стати донором крові після вакцинації від коронавірусу.