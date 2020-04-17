В Україні поки що немає першої хвилі коронавірусу, - Зеленський

В Україні поки що немає першої хвилі зараження коронавірусом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в українців немає іншого вибору, як зустрічати пасхальні свята вдома, бо в Україні немає хвилі зараження коронавірусом.

"Все, що стосується Пасхи. Я впевнений, що в нас іншого кроку як зустрічати ці свята вдома, їх немає. Тому що може бути хвиля. В нас поки що в нас немає хвилі. Вже кажуть, в нас навіть не має першої великої хвилі. А ви ж бачите, що у світі уже кажуть є друга хвиля і може бути третя хвиля. У нас немає. Ми це стримуємо. Але статистика правдива, вона така є", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, після Великодня на коронавірус в Україні можуть захворіти від 2% до 10% населення. При цьому він додав, що на сьогодні в Україні понад 4,5 тисячі хворих.

За минулу добу коронавірусом заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На даний момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4662 українців, зафіксовано 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали.