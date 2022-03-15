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В Україні загинув ще один іноземний журналіст. Оператор Fox News

Автор: Анна Шиканова

В Україні загинув ще один іноземний журналіст. Оператор Fox News П'єр Закревські був в Україні разом з пораненим Бенджаміном Холлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"З великим сумом і важким серцем ми ділимося сьогодні новинами про нашого улюбленого оператора П'єра Закревські. П'єр був убитий в Горенці, недалеко від Києва, Україна", - повідомила гендиректор Fox News Сьюзан Скотт.

Вона додала, що Закревські був фотографом бойових дій, висвітлював для свого видання всі міжнародні історії від Іраку до Афганістану і Сирії. Його називають талановитим фотографом.

У редакції Fox News висловили найглибші співчуття дружині П'єра Мішель і всій його родині.

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Раніше повідомлялося, що під обстріл у Горенці потрапила знімальна група Fox News. Один журналіст був поранений і зараз знаходиться в реанімації. Доля ще двох - ірландця П'єра Закревські та продюсера Олександри Кувшинової була невідома.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що під Ірпенем загинув журналіст Time Брент Рено.

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