В Україні загинув ще один іноземний журналіст. Оператор Fox News

"З великим сумом і важким серцем ми ділимося сьогодні новинами про нашого улюбленого оператора П'єра Закревські. П'єр був убитий в Горенці, недалеко від Києва, Україна", - повідомила гендиректор Fox News Сьюзан Скотт.

Вона додала, що Закревські був фотографом бойових дій, висвітлював для свого видання всі міжнародні історії від Іраку до Афганістану і Сирії. Його називають талановитим фотографом.

У редакції Fox News висловили найглибші співчуття дружині П'єра Мішель і всій його родині.

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