В Україні підтверджено близько 16,5 тис. випадків COVID-19: список областей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР
В Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 402 протягом останньої доби. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.
Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 628 (309 одужали);
- Волинська обл. - 510 (127 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 773 (79 одужали);
- Донецька обл. - 102 (26 одужали);
- Житомирська обл. - 530 (67 одужали);
- Закарпатська обл. - 764 (114 одужали);
- Запорізька обл. - 331 (135 одужали);
- Івано-Франківська обл. - 1144 (334 одужали);
- м. Київ - 1960 (169 одужали);
- Київська обл. - 1049 (179 одужали);
- Кіровоградська обл. - 428 (273 одужали);
- Луганська обл. - 42 (15 одужали);
- Львівська обл. - 870 (168 одужали);
- Миколаївська обл. - 225 (63 одужали);
- Одеська обл. - 680 (39 одужали);
- Полтавська обл. - 257 (136 одужали);
- Рівненська обл. - 1045 (199 одужали);
- Сумська обл. - 157 (81 одужали);
- Тернопільська обл. - 1028 (362 одужали);
- Харківська обл. - 672 (81 одужали);
- Херсонська обл. - 165 (96 одужали);
- Хмельницька обл. - 196 (54 одужали);
- Черкаська обл. - 346 (160 одужали);
- Чернівецька обл. - 2 444 (429 одужали);
- Чернігівська обл. - 79 (19 одужали).
Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 травня, зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19.
Крім того, в Україні за минулу добу від коронавірусу одужала рекордна кількість громадян.