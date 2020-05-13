В Україні підтверджено близько 16,5 тис. випадків COVID-19: список областей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР

В Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 402 протягом останньої доби. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 628 (309 одужали);

Волинська обл. - 510 (127 одужали);

Дніпропетровська обл. - 773 (79 одужали);

Донецька обл. - 102 (26 одужали);

Житомирська обл. - 530 (67 одужали);

Закарпатська обл. - 764 (114 одужали);

Запорізька обл. - 331 (135 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1144 (334 одужали);

м. Київ - 1960 (169 одужали);

Київська обл. - 1049 (179 одужали);

Кіровоградська обл. - 428 (273 одужали);

Луганська обл. - 42 (15 одужали);

Львівська обл. - 870 (168 одужали);

Миколаївська обл. - 225 (63 одужали);

Одеська обл. - 680 (39 одужали);

Полтавська обл. - 257 (136 одужали);

Рівненська обл. - 1045 (199 одужали);

Сумська обл. - 157 (81 одужали);

Тернопільська обл. - 1028 (362 одужали);

Харківська обл. - 672 (81 одужали);

Херсонська обл. - 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. - 196 (54 одужали);

Черкаська обл. - 346 (160 одужали);

Чернівецька обл. - 2 444 (429 одужали);

Чернігівська обл. - 79 (19 одужали).

Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 травня, зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Крім того, в Україні за минулу добу від коронавірусу одужала рекордна кількість громадян.