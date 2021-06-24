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В Україні підтвердили 937 нових COVID-випадків за добу

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Четвер 24 червня 2021 08:26
В Україні підтвердили 937 нових COVID-випадків за добу Фото: в Україні понад 900 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні, протягом минулої доби 23 червня зафіксували 937 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 33 дітей та 24 медпрацівників.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

В лікарні потрапили 559 людей, померли - 58, одужала 2 471 людина.

За добу було проведено понад 50 тисяч тестувань різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували випадки штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Цим штамом коронавірусу інфікувалися 2 людини.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я підготує пропозиції щодо нових обмежень для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні.

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