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В Україні підняли ставку виплат COVID-лікарням

Автор: Сергій Пишкін

В Україні COVID-лікарні отримуватимуть більше коштів. Необхідність виникла через збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії та збільшення споживання кисню пацієнтами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Така необхідність виникла, зокрема, через збільшення у 5 разів споживання кисню хворими та збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії", - пише Ляшко.

Глобальну ставку після рішення Кабінету міністрів України було збільшено до 645 тисяч гривень з 1 листопада поточного року.

Водночас попередні ставки становили:

  • 577,7 тисячі гривень - з 1 жовтня 2021 року до 1 листопада 2021 року;
  • 554 тисячі гривень - з 1 квітня до 30 вересня 2021 року.
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