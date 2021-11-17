В Україні підняли ставку виплат COVID-лікарням

В Україні COVID-лікарні отримуватимуть більше коштів. Необхідність виникла через збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії та збільшення споживання кисню пацієнтами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.
"Така необхідність виникла, зокрема, через збільшення у 5 разів споживання кисню хворими та збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії", - пише Ляшко.
Глобальну ставку після рішення Кабінету міністрів України було збільшено до 645 тисяч гривень з 1 листопада поточного року.
Водночас попередні ставки становили: