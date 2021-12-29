В Україні планують створити платформу для швидкого отримання вакцин від COVID

Новий штам коронавірусу "Омікрон" дедалі викликає занепокоєння через свою заразність та стрімке поширення у всьому світі. В Україні пропонують створити універсальну платформу, для створення різних типів вакцин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Інституту молекулярної біології і генетики.

Наразі невідомо, наскільки бустерні дози вакцини є ефективними проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".

"Низка країн вже запровадила введення своїм громадянам 3-ої або 4-ої "бустерної" дози вакцинами, які були ефективними проти попередніх штамів. Чи здатні існуючі вакцини зупинити нову хвилю пандемії – покаже час", пише пресслужба ІМБГ НАНУ.

Вчені ІМБГ НАНУ, зі свого боку, пропонують створити універсальну касетну платформу, яка здатна клонувати та змінювати штами захворювання з метою отримання різних типів вакцин: ДНК, РНК або ж білкових.

"Найближчим часом цей напрямок стане дуже актуальним, оскільки жодна іноземна фармацевтична компанія через власні фінансові інтереси та бажання якомога більше заробити на існуючих розробках не здатна так швидко реагувати на мінливу ситуацію", - додає пресслужба.

Сьогодні ІМБГ вже розпочало створення відповідної платформи.

"Важливо, щоб усвідомлення владою того факту, що пандемія - це теж війна, якій не видно кінця і невідомо, звідки і який прийде ворог, реалізувалося у конкретні справи та національні наукові програми", - відзначає пресслужба.