В Україні планують створити до 50 центрів COVID-вакцинації, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні планують створити до 50 центрів вакцинації від коронавірусу. Вони будуть створені за прикладом деяких країн Євросоюзу.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

За його словами, кожний центр буде працювати 10 годин щоденно.

"Такі центри мають бути оснащенні необхідним обладнанням. Ми дивимось, щоб ми розгорнули близько 50 центрів, і вони будуть працювати за нашим планом", - зазначив Степанов.

Також голова відомства додав, що в Україні будуть створені мобільні бригади з імунізації. Вони здатні в усіх регіонах здійснювати близько 190 тисяч щеплень за тиждень.

Нагадаємо, затверджений Міністерством охорони здоров'я план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення 23 млн українців. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні.