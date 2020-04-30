В Україні планують проводити 80 тисяч тестів на коронавірус щотижня

Кількість тестувань на коронавірусну інфекцію планують збільшити до 80 тисяч щотижня. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, головний санлікар зазначив, що наразі впродовж тижня проводиться лише 30 тисяч тестів.

"Україна подає в офіційну статистику виключно тестування методом ПЛР. Сьогодні лабораторії обладнані ампліфікаторами, збільшена потужність. Ми вивели країну на 30 тисяч тестів на тиждень, з потенційним розширенням до 80 тисяч на тиждень", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні тестування на коронавірус проводять 46 лабораторій, в тому числі й приватні. Станом на 28 квітня було досліджено майже 99 тисяч зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Зазначимо, тестуванню підлягають тільки люди з підозрою на COVID-19, контактні особи заражених і пацієнти з пневмонією.

Крім того, депутат Київради Олег Гелевей заявив, що для тестування випадків коронавірусу в Києві недостатньо лабораторій. При цьому він зазначив, що необхідно відкривати нові лабораторії, оскільки діючі не справляються з тим, щоб обробляти аналізи протягом 48 годин.