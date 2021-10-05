В Україні пік коронавірусу триватиме місяць: названо терміни

Головний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що пік коронавірусу в країні очікується з середини листопада до середини грудня. Тобто пік триватиме місяць.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Сніданку з 1+1".
За його словами, ситуація в регіонах швидко погіршується. Декілька регіонів вже перебувають у "помаранчевій" зоні.
"Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему - від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я", - заявив Кузін.
В Україні наразі адаптивний карантин, за якої діє система індикаторів: якщо вони перевищують рекомендовані норми, тоді впроваджуються більш жорсткі карантинні обмеження, зазначив він.
Нагадаємо,секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні пік захворюваності COVID-19 очікується наприкінці жовтня.
Зазначимо, вже 8 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину.