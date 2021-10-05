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В Україні пік коронавірусу триватиме місяць: названо терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що пік коронавірусу в країні очікується з середини листопада до середини грудня. Тобто пік триватиме місяць.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Сніданку з 1+1".

За його словами, ситуація в регіонах швидко погіршується. Декілька регіонів вже перебувають у "помаранчевій" зоні.

"Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему - від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я", - заявив Кузін.

В Україні наразі адаптивний карантин, за якої діє система індикаторів: якщо вони перевищують рекомендовані норми, тоді впроваджуються більш жорсткі карантинні обмеження, зазначив він.

Нагадаємо,секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні пік захворюваності COVID-19 очікується наприкінці жовтня.

Зазначимо, вже 8 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України