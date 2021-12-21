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В Україні перший заражений штамом "Омікрон" вже одужав

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 10:27
В Україні перший заражений штамом "Омікрон" вже одужав Фото: в Україні одужав заражений штамом "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму "Омікрон". Наразі у цієї людини вже негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Він розповів, який зараз стан першого зараженого "Омікроном".

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест", - повідомив він.

Нагадаємо, глава Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) заявила, що використовувані на сьогодні вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму "Омікрон".

Додамо, в Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон" 18 грудня.

Зазначимо, раніше у ВООЗ попереджали, що новий штам становить дуже високий глобальний ризик.

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