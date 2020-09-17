В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко

В Україні в осінньо-зимовий період очікується значне зростання кількості захворювань коронавірусом. При цьому говорити про другу хвилю коронавірусу в країні не можна.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що зараз в Україні йде поступове зростання захворювань COVID-19.

"Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить стрімко", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю захворювань коронавірусом. За добу захворіло 3584 людини. При цьому попередній антирекорд був майже на 400 випадків менше. Всього в країні захворіли вже 166 244 осіб.

Раніше в Раді нацбезпеки і оборони Україні прогнозували до кінця жовтня 360 тисяч хворих коронавірусом.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що до кінця вересня в Україні очікується 3 тисячі хворих щодня.