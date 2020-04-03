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В Україні відкрили справу через приховування ситуації з коронавірусом в "ЛНР"

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 19:32
В Україні відкрили справу через приховування ситуації з коронавірусом в "ЛНР"
Ілюстративне фото (mykolaivka-rada.gov.ua)

Окупанти приховують факти захворювання населення на коронавірус

Прокуратури Донецької та Луганської областей відкрили кримінальне провадження за фактом приховування бойовиками так званої "ЛНР" ситуацій з коронавірусом на окупованій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, дії ватажків терористів було кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни. Окупаційні сили замовчують та викривлюють інформацію про поширення коронавірусу на окупованій території. При цьому сепаратистські ЗМІ переконують населення, що в "ЛНР" не виявлено хворих на коронавірус.

"Також приховується кількість хворих з температурою в інфекційних відділеннях лікарень. Самі ж мешканці окупованої Луганщини свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання та повну відсутність захисних масок і противірусних ліків в аптеках", - розповіли в СБУ.

Крім того, СБУ має інформацію про смерті 13 людей з ознаками коронавірусу в окупованих Луганську та Кадіївці, а з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції на окупованій території нараховується близько 10 тисяч осіб.

"Умисні дії представників окупаційної влади кваліфіковані органами прокуратури за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Досудове слідство доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", - зазначили у службі.

Нагадаємо, 29 березня на окупованій території Луганської області зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворювання виявили у жителя Слов'яносербського району. Хворого госпіталізували. Пізніше стало відомо про інфікування коронавірусом двох людей на території так званої "ДНР".

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