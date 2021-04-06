RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україні відмовлялися давати вакцину по COVAX без зняття відповідальності з виробників

Автор: Ігор Литвиненко

В Україну відмовлялися постачати вакцину від коронавірусу за програмою COVAX без зняття відповідальності з виробників. Таку вимогу було від виробників вакцин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Він зазначив, що вимога про зняття відповідальності йде від всіх виробників вакцин, які зареєстровані в Україні та в світі.

"Це були вимоги щодо COVAX. Пам'ятайте, міністр заявляв - завтра ми отримаємо, ми післязавтра отримаємо. Потім виявилося, що виробники за COVAX не дають вакцину в ті країни, які не прийняли таке законодавство. Сьогодні законодавство прийнято", - заявив Радуцький.

Він зазначив, що закон містить пункти про відповідальність держави.

"Ми зняли відповідальність з медпрацівника, за умови, що він правильно вколов вакцину, яку правильно зберігали, перевірив протипоказання. Відповідальність несе не медпрацівник, а держава. Я вважаю, що ці дві поправки, які ми внесли цей законопроект, зробили його дуже потрібним для громадян України", - уточнив Радуцький.

Нагадаємо, даний законопроект був схвалений Радою 14 березня. Він набув чинності 27 березня.

Також РБК-Україна писало, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Михайло РадуцькийCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
Читайте також
У Раді пояснили, яке число заражень коронавірусом для України стане катастрофою
Радуцький: сподіваюся, що комендантську годину навряд чи введуть
Прогноз погоди