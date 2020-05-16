В Україні готелям і санаторіям хочуть видавати спеціальні знаки: що це означає

Туризм в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Українським готелям та санаторіям планують видавати знак чистоти і безпеки

В Україні готелі та садиби для туристів і відпочивальників можуть отримати спеціальні знаки в умовах пандемії коронавірусу. Ці значки мають вказувати, що в закладах безпечно і вони повністю відповідають усім санітарним вимогам.

Ініціатива належить представникам туристичної галузі України - Комітету з туризму Торгово-промислової палати України за підтримки громадських організацій - Visit Ukraine, Асоціації Індустрії гостинності та об'єднання Спільноти гостинності.

За задумом, знак "Чисте та безпечне" введуть для готелів, санаторіїв та садиб сільського туризму в інтересах самих потенційних відвідувачів.

Як йдеться в повідомленні Travel Press Club на сторінці в Facebook, такий знак може безкоштовно видаватися тим, хто згоден виконувати та дотримуватися методичних рекомендацій або правил гігієни і чистоти, які будуть затверджені Державним агентством з розвитку туризму України та МОЗ.

Знак "Чисте та безпечне" зможе зміцнити довіру туристів до місця призначення, впевнені представники туристичної галузі.

"Список таких готелів, санаторіїв та садиб сільського туризму кожен турист зможе побачити на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, ТПП України а також на сайтах туроператорів", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що стежити за чистотою і безпекою в закладах з таким знаком зможуть самі туристи, а не спеціальні комісії. У коментарях до посту Travel Press Club вказують, що клієнти та гості готелів і санаторіїв розповідатимуть про це у відгуках, за аналогією з популярними сервісами бронювання житла.

Нагадаємо, що популярний український курорт Буковель відкрився для відвідувачів від 15 травня. При цьому важливо зазначити, що туристи можуть зіткнутися з певними проблемами - готелі та інші сервіси курорту залишаються закритими до закінчення карантину в Україні.

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Автор: Володимир Костирін