В Україні від ускладнень грипу померла жінка

В Україні 55-річна жінка, яка звернулася за медичною допомогою на десятий день хвороби, померла від ускладнень грипу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Жінка перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

"Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 був підтверджений лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не вакциновані.

Нагадаємо, 3 січня повідомлялося, що за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 136 225 осіб, з них 67,7% - діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності склав 356,2 людей на 100 000 населення, що на 25,3% менше епідемічного порогу по Україні.