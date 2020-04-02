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В Україні знову зросла кількість смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 22:05
В Україні знову зросла кількість смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ зафіксував ще 2 смерті від коронавірусу

Кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні перевищила 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я, опубліковані в офіційному Telegram-каналі.

За даними МОЗ, за останню добу в країні було підтверджено 2 нові смерті від коронавірусу. А загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла до 22.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 93 нові випадки коронавірусу. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зросла до 897.

Також РБК-Україна писало, що у Києві зафіксували перший летальний випадок коронавірусу. Від захворювання на коронавірус помер 70-ти річний чоловік. Загалом у столиці було зафіксовано понад 160 випадків коронавірусу.

Крім того, у міському перинатальному центрі Івано-Франківська померла хвора на коронавірус породілля. У померлої була двостороння пневмонія. Дитину жінка народила недоношеною. Стан новонародженого - середньої важкості.

До цього було відомо про смерть двох жінок від коронавірусу в обласному перинатальному центрі Івано-Франківська. Першою померла 37-річна жінка, яка напередодні народила дитину, а в той же день померла 60-річна жінка, у якої була гінекологічна патологія.

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