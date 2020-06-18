В Україні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко

На сьогодні в Україні налічується майже 6 тисяч медичних працівників інфіковані коронавірусом COVID-19. Всі випадки зареєстровані і щодо всіх проводяться розслідування.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".

Він наголосив, що це напевно перший спалах епідемії, коли влада не приховує жодного випадку інфікування медичного працівника.

"Попередня статистика, коли працювали різні міжнародні проекти направлені на ліквідацію внутрішньолікарняних інфекцій ніколи не показували реальну статистику. У нас у рік реєструвалося до 4 тисяч хвороб саме серед медпрацівників, пов'язаних з наданням медичної допомоги саме в лікарні. Сьогодні ми маємо майже 6 тисяч інфікованих (коронавірусом, - ред.) медпрацівників", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що всі ці випадки зареєстровані і щодо всіх проводяться епідрозслідування.

"Далі будуть оплачені їм як професійне захворювання, якщо буде підтверджено факт інфікування на робочому місці, або в разі настання летального випадку буде виплачено суму в розмірі 1,5 млн грн для родини", - зазначив головний державний санітарний лікар.

Крім того Ляшко наголосив, що причина тенденції до збільшення хворих на коронавірус - пом’якшення карантину. Зокрема, громадяни не виконують встановлених обмежень у місцях, яким уряд дозволив запрацювати, але з умовою дотримання чітких правил.

"Збільшення тестування не має чіткої прогресії кореляції до збільшення кількості випадків. Це одномоментний процес, який показує, що в нас все ж таки пов’язано зростання з відсутністю жорстких карантинних обмежень. Питання можна розглянути з двох площин. Перше – це суб'єкти господарювання, яким ми пом'якшили карантин і дозволили відкриватись, є часто причиною того, що відбуваються порушення карантинних умов і обмежень. Зокрема, не створені умови. Міський і приміський транспорт - вимоги не дотримуються. Тому і відбувається такий ріст", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 800 випадків коронавірусу, що є найбільшим показником від початку пандемії.

Також день у день зростає число регіонів, в яких ускладнюється епідситуація. Станом на сьогодні, це 11 областей плюс Київ.

Якщо ситуація продовжить погіршуватися, з 22 червня в цих регіонах можуть ввести жорсткий карантин.