В Україні близько 5 тисяч дітей повідомили про сексуальне насильство в інтернеті

В Україні кожна четверта дитина за останній рік стикалася з проявами сексуального насильства в інтернеті. Всього за півроку про таке насильство в мережі повідомили близько 5 тисяч дітей.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей".

За словами радника міністра цифровий трансформації Анастасії Дьяковій, близько 40 дітей зустрічалися з незнайомцями з інтернету наживо, показували себе оголеним на їх вимогу.

Зараз в Україні працює чат-бот працює на сайті https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ і в відповідному телеграм-каналі. Там діти можуть анонімно отримати інструкцію, що робити і куди звертатися, якщо його шантажують в мережі або вимагають контент сексуального характеру.

Наприклад, в разі такого шантажу підліткам рекомендують заблокувати переписку зі злочинцем, щоб не давати йому можливості маніпулювати нею. Крім того, жертві радять ніколи не погоджуватися на шантаж або вимагання, а також повідомити про таку ситуацію дорослим і звернутися в кіберполіції. Також чат-бот пропонує звернутися на "гарячу лінію" британського фонду Internet Watch Foundation.