В Україні обмежили висотність житлової забудови

У невеликих селах відтепер взагалі не можна будувати багатоповерхові будинки
Нові державні будівельних норми які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, обмежують максимальну висоту житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.
Зокрема, нові норми передбачають:
- сільські населені пункти з чисельністю до 1000 осіб - виключно садибна забудова;
- сільські населені пункти понад 1000 осіб - садибна забудова та багатоквартирні будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно);
- селища міського типу - висотність багатоквартирної житлової забудови до 15 м (до 5 поверхів включно);
- містах з чисельністю до 50 тисяч - висотність багатоквартирної житлової забудови до 27 м (до 9-ти поверхів включно);
- міста з населенням 50-100 тисяч - висотність багатоквартирних будинків до 48 м (до 16-ти поверхів включно);
- міста з чисельністю понад 100 тисяч висотність багатоквартирних будинків встановлюється документацією з просторового планування.
Нагадаємо, що у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.
Відзначимо, що нові будівельні норми, які вступили в силу з 1 вересня, передбачають обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту українських доріг.