В Україні обмежили висотність житлової забудови

Фото: багатоквартирний житловий будинок (РБК-Україна)

У невеликих селах відтепер взагалі не можна будувати багатоповерхові будинки

Нові державні будівельних норми які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, обмежують максимальну висоту житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Зокрема, нові норми передбачають:

- сільські населені пункти з чисельністю до 1000 осіб - виключно садибна забудова;

- сільські населені пункти понад 1000 осіб - садибна забудова та багатоквартирні будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно);

- селища міського типу - висотність багатоквартирної житлової забудови до 15 м (до 5 поверхів включно);

- містах з чисельністю до 50 тисяч - висотність багатоквартирної житлової забудови до 27 м (до 9-ти поверхів включно);

- міста з населенням 50-100 тисяч - висотність багатоквартирних будинків до 48 м (до 16-ти поверхів включно);

- міста з чисельністю понад 100 тисяч висотність багатоквартирних будинків встановлюється документацією з просторового планування.

Нагадаємо, що у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

Відзначимо, що нові будівельні норми, які вступили в силу з 1 вересня, передбачають обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту українських доріг.