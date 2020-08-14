В Україні черговий антирекорд по коронавірусу: 1 732 випадки за добу

В країні вже майже 88 тисяч заражених
Станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом за добу, заразились ще 1 732 людини. Найбільше випадків в Харківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській областях.
Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.
Зазначимо, новим антилідером стала Харківська область. Там вже два дні поспіль більше 200 нових випадків.
Крім того, спалах COVID-19 виявили у Чернівецькій області, яка тільки оговталась від епідемії, в Одеській області, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та в Києві. Там до 200 випадків за добу.
Загальна ситуація по коронавірусу в країні така:
87 872 зараження (+1 732),
46 797 одужань (+581),
2 011 смертей (+19).
Нагадаємо, вчора Україну поділили на нові зони карантину, рішення прийняла Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
РБК-Україна писало, що місто Київ потрапило в "жовту зону" карантину.