В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні 30 листопада погіршиться, у східних областях очікуються пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє Укргидрометцентр.

За даними синоптиків, на Лівобережжі та в Криму очікуються дощі, вночі місцями значні дощі. На решті території місцями невеликий дощ, на заході і півночі країни з переходом в мокрий сніг.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура очікується від 0 до +5 градусів, вдень у південних областях до +9.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на наступному тижні висота снігового покриву буде складати до 8 сантиметрів. Також очікується мокрий сніг. Зокрема, вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні (крім південних областей) очікується сніг та мокрий сніг, а також утворення снігового покриву висотою 3-8 см. До відома туристів в Карпатах утворення снігового покриву висотою 10-20 см

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що листопад завершиться мокрим снігом. Також вона попередила про туманах та посилення вітру. Діденко також зазначала, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потеплішає.