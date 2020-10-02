В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 2 жовтня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься у східних та південних регіонах. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у Харківській, Луганській, Донецькій областях, а також у більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 2 жовтня, в Україні збережеться дощова погода в більшості областей, а Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +23 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, площа пожеж в Луганській області складає 13 тисяч гектар.

Офіс генерального прокурора повідомив, що в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб.