ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні відновили протокол лікування COVID-19

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 10:13
В Україні відновили протокол лікування COVID-19 Фото: лікарям дозволили додавати один препарат для лікування критичних пацієнтів (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Зокрема, для лікування пацієнтів з критичним перебігом захворювання був доданий препарат тоцилізумаб.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Протокол лікування був оновлений 6 квітня.

"Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19. Змінено режим дозування тоцилізумаб для пацієнтів з тяжким і середнім перебігом хвороби. Рекомендована доза 8 мг на кілограм одноразово. В попередньому протоколі це було дворазове введення по 4 мг", - заявила Садов'як.

Також протоколом передбачено, що використання великих доз системних кортикостероїдів при прогресуванні дихальної недостатності і лабораторних ознак запалення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для лікування коронавірусу в легкій формі заборонено використовувати антибіотики.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих COVID. Він повинен відповідати показникам медичного кисню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство лекарства COVID-19 Коронавірус
NEWS
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні