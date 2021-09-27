В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей

В Україні за минулу добу підтвердили 3007 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Ситуація за добу: госпіталізували 1 478 осіб; летальних випадків - 94; одужали - 952 особи. Протестували методом ПЛР - 13 202 особи, методом ІФА - 2 688 осіб, експрес-тестами - 11 022 особи.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.
Ситуація за весь час: захворіли - 2 395 404 особи; одужали - 2 245 144 особи; летальних випадків - 55 720; провели 12 710 080 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, генеральний директор Pfizer Альберт Бурла прогнозує, що нормальне життя після пандемії повернеться протягом року.