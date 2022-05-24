RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україні потрібні ракетні системи залпового вогню, - глава МЗС

Фото: Дмитро Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україні потрібні ракетні системи залпового вогню. Вони значно полегшать роботу ЗСУ на фронті, цим самим допоможуть запобігти гуманітарній кризі в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу.

"Чотири літери можуть допомогти Україні: відбити наступ росіян на Донбасі; зірвати плани Росії щодо анексії Херсона; припинити катування Росією, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на окупованих територіях; розблокувати експорт і запобігти глобальній продовольчій кризі. Ці чотири літери: РСЗВ" - написав Кулеба.

Нагадаємо, Україна буде крок за кроком звільняти з російської окупації всі свої території. Страх деяких країн щодо передачі українській армії систем MLRS призводить до збільшення ціни, яку українцям доведеться заплатити за свою свободу.

Президент Володимир Зеленський поділився очікуваннями від другого засідання координаційної групи з надання військової підтримки України. Він розраховує на постачання систем MLRS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні