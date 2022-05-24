Україні потрібні ракетні системи залпового вогню, - глава МЗС

Україні потрібні ракетні системи залпового вогню. Вони значно полегшать роботу ЗСУ на фронті, цим самим допоможуть запобігти гуманітарній кризі в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу .

"Чотири літери можуть допомогти Україні: відбити наступ росіян на Донбасі; зірвати плани Росії щодо анексії Херсона; припинити катування Росією, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на окупованих територіях; розблокувати експорт і запобігти глобальній продовольчій кризі. Ці чотири літери: РСЗВ" - написав Кулеба.

Нагадаємо, Україна буде крок за кроком звільняти з російської окупації всі свої території. Страх деяких країн щодо передачі українській армії систем MLRS призводить до збільшення ціни, яку українцям доведеться заплатити за свою свободу.

Президент Володимир Зеленський поділився очікуваннями від другого засідання координаційної групи з надання військової підтримки України. Він розраховує на постачання систем MLRS.