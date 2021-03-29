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Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації", - Зеленський

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації". Адже розробка таких документів йде у багатьох країнах Євросоюзу та у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Таку заяву Зеленський зробив на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороб.

"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем - тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. За його словами, це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинаціяКоронавірус
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