В Україні в листопаді на чверть зросла кількість госпіталізацій через COVID-19

В Україні протягом листопада кількість госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусом зросла на 25% в порівнянні з жовтнем. За минулий місяць було госпіталізовано майже 64 тисячі пацієнтів.

Про це повідомили в прес-службі Національної служби охорони здоров'я України (НСЗУ).

Протягом листопада в Україні підтвердили близько 349 тисяч випадків коронавірусу. Це майже стільки ж, скільки за весь час пандемії до цього - 395 тисяч випадків.

"Кількість пацієнтів госпіталізованих з COVID-19 в листопаді виросла на 25% в порівнянні з жовтнем. Так, в листопаді були госпіталізовано 63 958 пацієнтів. Ще понад 8,5 тис. Продовжили розпочате в жовтні лікування", - повідомили в НСЗУ.

Також за листопад з 9,5 до 13 тисяч збільшилася кількість госпіталізованих, які знаходяться в реанімації, а також до 5,6 тисяч - число пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ (до цього було 4 тисяч таких хворих).

Найбільше пацієнтів з COVID-19 в листопаді було госпіталізовано в Києві (6321), Одеській (3822), Харківській (3749) і Дніпропетровській (3719) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом. Одужали при цьому майже 14 тисяч пацієнтів.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на початку січня очікується 20-25 тисяч нових випадків COVID-19 в добу.