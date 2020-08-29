В Україні новий антирекорд: за добу підтвердили 2481 випадок COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили 2481 випадок COVID-19, що є новим антирекордом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській і Тернопільській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, за час пандемії в Україні підтвердили 116 978 випадків коронавірусної хвороби. При цьому 56 138 осіб вже побороли хворобу, з яких 1055 - за останні 24 години.

Померли від вірусу 2492 людини, в тому числі 41 за вчора.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві (+265), Харківській області (+247), у Тернопільській області (+227), Львівській області (+190 випадків).

Нагадаємо, вчора в Україні також зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, однак сьогодні виявили на 43 випадки більше.

Раніше повідомлялося, що уряд відмовився від повторного жорсткого карантину в Україні.

Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.