В Україні новий антирекорд: за добу коронавірус підтвердили у 753 осіб

В Україні встановлено новий антирекорд щодо захворюваності на COVID-19. За добу коронавірус підтвердили у 753 осіб, а загальне число заражених з початку пандемії перевалило за 30 тисяч осіб.

Про це свідчать дані РНБО.

Станом на 13 червня, в країні вже 30 506 хворих коронавірусом. З початку пандемії від недуги померли 880 осіб, у тому числі 10 - за останню добу.

Від COVID-19 вилікувались 13 976 осіб, з яких 409 - протягом останніх 24 годин.

Найбільше нових випадків виявлено у Львівській (132), Закарпатській (77) областях, а також у Києві (72 випадки).

У Херсонській області за добу не підтвердили жодного випадку коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано.

Також назвав причину зростання випадків коронавірусу в Україні.

Зазначимо, в Україні вже третій день поспіль фіксують в межах 700 нових випадків COVID-19, чого не було раніше.