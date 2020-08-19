В Україні новий антирекорд по коронавірусу: 1967 заражень за добу

Станом на 19 серпня в Україні зафіксувалий новий антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразились 1 967 людей. Найбільше нових випадків в Харківській області, Києві, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Антилідером є Харківська область (+247), далі Київ (+215), Львівська область (+188), Івано-Франківська область (+163).

Ситуація з коронавірусом в Україні така: 96 403 випадків COVID-19, 49 737 одужань, 2 144 смертей. За минулу добу померли 28 людей та 812 одужали.

Зазначимо, попередній антирекорд по кількості нових заражень був зафіксований 15 серпня. Це було 1 847 нових випадків, більш ніж на 100 заражень менше, ніж цього разу.

Як відомо, Україну поділили на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву та червону. Регіон потрапляє в якусь з цих зон в залежності від епідситуації.

За даними МОЗ, станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей.

Нагадаємо, Харків, Ужгород та Одеса посилили карантин після того, як випали з так званої "зеленої зони".