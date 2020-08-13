В Україні новий антирекорд по коронавірусу: майже 1,6 тисяч випадків

Станом на 13 серпня в Україні виявили різке збільшення кількості випадків коронавірусу, за вчора заразилися ще 1 592 людини. Найбільше нових випадків у Харківській, Чернівецькій, Львівській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

За добу спалах коронавірусу зафіксували у Харківській області - 209 нових випадків. Також значна кількість заражень в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській областях.

Попередній антирекорд був на 103 випадки менше. Він був зафіксований 8 серпня.

З початку пандемії в країні виявили 86 140 випадків COVID-19. Одужали вже 45 686 людей і майже 2 тисячі людей померли.

Зокрема, за минулу добу одужали 530 людей, а 22 особи померли від вірусу.

Нагадаємо, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука.

Зазначимо, сьогодні Україну поділять на нові зони карантину, рішення прийме Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.