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В Україні через негоду сталася понад тисяча ДТП, загинули 13 людей

Автор: Дмитро Левицький

Станом на 18:00 середи в Україні через ускладнення погодних умов сталася понад тисяча дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці отримали 56 повідомлень про аварії з загиблими або постраждалими.

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Про це повідомляє Патрульна поліція України в Telegram-каналі.

На території України зафіксували вже 1049 аварій, в результаті яких 13 людей загинули та 64 були травмовані.

У Києві станом на 18:00 негода спричинила 278 автомобільних аварій. В результаті трьох аварій постраждали три людини.

Нагадаємо, у Києві сьогодні через сильний сніг стався транспортний колапс. У місті фіксували десятки автомобільних аварій.

Крім того, синоптики попередили про можливу ожеледицю на дорогах України. Ожеледиця може спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Додамо, 23 грудня переважно у всіх областях України очікувалися опади.

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