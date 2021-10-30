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В Україні за тиждень відкрили майже 100 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів, - Єнін

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Україна, Субота 30 жовтня 2021 00:51
В Україні за тиждень відкрили майже 100 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів, - Єнін Фото: Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Україні лише за останній тиждень відкрили майже 100 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єніна в передачі"Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Єніна, в Україні цього року відкрито близько 900 кримінальних справ за використання підроблених COVID-сертифікатів. З них майже 100 зафіксовано лише за останній тиждень.

"З початку цього року ми маємо близько 900 кримінальних проваджень. Половина з них - за фактом використання фейкових сертифікатів. 73 щодо медичних працівників та 32 щодо туристичних агенцій. Лише за останній тиждень нами зареєстровано близько 100 кримінальних проваджень. І повірте мені, це лише розминка", - сказав Єнін.

Він зазначив, що підробка COVID-документів небезпечна не тільки для самих українців, які ризикують захворіти та заразити оточуючих. Це може призвести до недовіри по відношенню України з боку міжнародних партнерів.

"За 200 доларів не тільки одна людина може втратити можливість на відпустку, але і вся країна", - сказав він.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розглядають актуальні на сьогодні питання, зокрема, чи потрібно запроваджувати обов’язкову вакцинацію для українців і чи ефективно наша влада бореться з епідемією.

Відповіді на ці та інші питання дають Михайло Радуцький, Євген Комаровський, Борис Бриль та інші.


Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.


Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.


А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.


Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.


А ще пропонуємо вам сильну промову Дмитра Гордона, що вразила людей.

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