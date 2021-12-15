RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні накрили турагентство, де підробляли COVID-сертифікати. Співробітницям оголосили про підозру

Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці викрили туристичне агентство у Бердянську, де підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Двом співробітницям оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Злочинну схему підробки документів у Запорізькій області поліція викрила ще на початку листопада. 8 числа у турагентстві провели обшуки. Там виявили та вилучили 5 підроблених COVID-сертифікатів, у яких дата їх дії не відповідала дню виготовлення.

Як з'ясувалося, дві співробітниці також продавали клієнтам підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на COVID-19.

За це фігуранткам загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює клієнтів турагентства. За придбання та користування підробками також передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію. Шахраї заробляли понад 5 млн гривень на місяць за свої послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації