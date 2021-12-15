В Україні накрили турагентство, де підробляли COVID-сертифікати. Співробітницям оголосили про підозру

Правоохоронці викрили туристичне агентство у Бердянську, де підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Двом співробітницям оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС .

Злочинну схему підробки документів у Запорізькій області поліція викрила ще на початку листопада. 8 числа у турагентстві провели обшуки. Там виявили та вилучили 5 підроблених COVID-сертифікатів, у яких дата їх дії не відповідала дню виготовлення.

Як з'ясувалося, дві співробітниці також продавали клієнтам підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на COVID-19.

За це фігуранткам загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює клієнтів турагентства. За придбання та користування підробками також передбачена кримінальна відповідальність.