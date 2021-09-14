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В Україні починають вакцинувати від коронавірусу вдома: МОЗ запустило пілотний проєкт

Автор: Инна Собора

У Полтавській області стартує перший в Україні пілотний проєкт із виїзної вакцинації. Щепити будуть літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

Вакцинацію на дому будуть проводити у двох селах Миргородської громади - Гаркушинцях та Петрівцях.

Протягом 6 днів там перебуватимуть волонтери, які відвідуватимуть місцевих жителів та розповідатимуть про необхідність вакцинації. Волонтерами будуть самі мешканці громад: листоноші та медичні сестри.

Половина населення сіл - люди старші за 60 років.

"Літніх людей спеціально підвозитимуть до пунктів для отримання доз вакцини. Також маломобільних осіб щеплюватимуть на дому", - повідомили в ОДА.

За результатами пілотного проєкту Міністерство охорони здоров’я розгляне рішення про впровадження його в інших областях України.

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Полтавская областьВакцинація