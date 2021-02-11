В Україні розпочалися семінари з вакцинації від COVID-19 для медпрацівників

Семінари по координації і мікроплануванню організували з національними фахівцями й регіональними координаторами.

"Організували серію триденних семінарів... для завершення підготовки до "першої хвилі" вакцинації у відповідь на COVID-19, спрямованої на захист медичних працівників лікарень та невідкладної допомоги (швидкої допомоги), які надають послуги пацієнтам із COVID-19", - вказано у повідомленні.

Наступним кроком буде триденний тренінг для мобільних та аутрич-команд. Він розпочнеться одразу після завершення семінарів.

Вказано, що ці заходи будуть проводитися за підтримки ВООЗ для кожного етапу вакцинації відповідно до Нацплану вакцинації населення у відповідь на COVID-19 (дорожньої карти).

До навчання планують залучити близько 250 медичних спеціалістів (50 команд по вакцинації) по всій країні із забезпеченням додатковими матеріалами про вакцину та вакцинацію.

"Попри стислі терміни, уряд та партнери наполегливо працюють, щоб завершити всі підготовчі процеси та забезпечити вакцинацію для груп населення, які мають високий ризик розвитку COVID-19", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з понеділка, 15 лютого, Україна очікує поставку вакцин від COVID-19. Після чого почнеться вакцинація від коронавірусу.

При цьому джерела РБК-Україна повідомляли, що вакцинація в Україні може не розпочатися з 15 лютого.