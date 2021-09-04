В Україні почалися продажі нового китайського пікапа: імпортер готовий доставляти машину поштою

В Україні починаються продажі утилітарного пікапа BAW Warrior 2043 з Китаю. Його грузоподїемностть досягає майже 2000 кг, а ціна стартує з 777,5 тисячі грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт AGSOLCO.
Повнопривідні пікапи BAW Warrior 2043 приїхали в Україну. Автомобілі доступні як в одно -, так і в дворядній модифікаціях. BAW Warrior-це цивільна версія утилітарного армійського пікапа, який поставляється в армію Китаю.
Вантажопідйомність автомобіля в залежності від кількості пасажирських місць становить 1800, або 1925 кг.цікаво, що Повна маса пікапа - 3955 кг. це означає, що для управління машиною необхідно водійське посвідчення з категорією «С».
Під капотом - 2,4-літровий турбодизель потужністю 140 к.с. з максимальним крутним моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передається через 6-ступінчасту механічну коробку передач. Двигун відповідає екологічним нормам Євро-6.
Мінімальна ціна пікапа з одинарною кабіною – 777 434 грн, доплата за версію з п'ятьма пасажирськими місцями становить 41 000 грн.
Цікаво, що Імпортер на своєму сайті вказує, що пікап може бути відправлено покупцеві Новою Поштою, або іншим обраним перевізником.
Нагадаємо, Hyundai показав свій найкомпактніший кросовер Casper. Hyundai Casper побудований на уніфікованій платформі K1.
Також повідомлялося, що Great Wall Motor купив підприємство Daimler AG. Новий завод дозволить Great Wall досягти амбітного плану продавати щороку 4 мільйони автомобілів по всьому світу до 2025 року.