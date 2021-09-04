В Україні почалися продажі нового китайського пікапа: імпортер готовий доставляти машину поштою

Повнопривідні пікапи BAW Warrior 2043 приїхали в Україну. Автомобілі доступні як в одно -, так і в дворядній модифікаціях. BAW Warrior-це цивільна версія утилітарного армійського пікапа, який поставляється в армію Китаю.

Вантажопідйомність автомобіля в залежності від кількості пасажирських місць становить 1800, або 1925 кг.цікаво, що Повна маса пікапа - 3955 кг. це означає, що для управління машиною необхідно водійське посвідчення з категорією «С».

Повнопривідний автомобіль непогано підготовлений до бездоріжжя. Мінімальний дорожній просвіт дорівнює 205 мм, а кути в'їзду і з'їзду – 42 і 25 градусів відповідно.

Під капотом - 2,4-літровий турбодизель потужністю 140 к.с. з максимальним крутним моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передається через 6-ступінчасту механічну коробку передач. Двигун відповідає екологічним нормам Євро-6.

Базова комплектація BAW Warrior оснащена кондиціонером, аудіосистемою, регульованою в чотирьох напрямках рульовою колонкою тощо. Опціонально можна вибрати колір металік, дооснастити машину лебідкою, системою контролю тиску в шинах.

Мінімальна ціна пікапа з одинарною кабіною – 777 434 грн, доплата за версію з п'ятьма пасажирськими місцями становить 41 000 грн.

Цікаво, що Імпортер на своєму сайті вказує, що пікап може бути відправлено покупцеві Новою Поштою, або іншим обраним перевізником.