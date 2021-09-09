Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УкАвто .

В Україні почали продавати російський позашляховик Lada Niva Travel. Автомобіль оснащується 1,7-літровим бензиновим мотором потужністю 80 к.с. та механічною 5-ступінчастою коробкою передач.

На вибір пропонуються три комплектації. В оснащенні стартової версії Classic тільки одна, водійська, подушка безпеки, дзеркала з електроприводом і обігрівом, але немає навіть кондиціонера. Ціна - 370,5 тисяч гривень за машину 2020 року випуску і 372 тисячі - за машину 2021 року.

Середня Comfort - це підголовники задніх сидінь, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, лекосплавні колеса. Ціна - 387 тисяч гривень (2020 рік) і 388,3 тисячі (2021 рік).

А в топ-комплектації Lux нарешті з'являється пасажирська Фронтальна подушка, також додані протитуманні фари, обігрів вітрового скла, камера заднього виду, задній парктронік. Коштує така Нива 432,5 і 434 тисячі гривень за машину 2020 і 2021 року випуску відповідно.

Нагадаємо, на постачання автомобілів з Росії в Україну введено ембарго. Тому в компанії" УкАвто", яка здавна на нашому ринку представляє російську Ладу, збирають машини по великовузлової технології в Запоріжжі на заводі ЗАЗ. Поставки машинокомплектів під заборону не підпадають.

Публічний дебют Lada Niva Travel в Україні відбувся на аграрній виставці "Агро-Вінниця", що проходила з 7 по 9 вересня. Як раніше повідомляло РБК-Україна, поява російської Niva Travel обурила українців. У соцмережах з'явилися незадоволені коментарі з обговореннями споживчих якостей автомобіля і країни походження.