RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала ситуацію з нещодавньою дорожньо-транспортною пригодою, яку скоїв неповнолітній. За її словами, з початку року неповнолітні водії скоїли 35 аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

Генпрокурор наголосила, що з початку року в аваріях на дорогах України постраждали декілька сотень неповнолітніх.

"Трохи статистики за цей рік. 35 неповнолітніх скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. І 800 дітей стали потерпілими", - сказала вона.

Як розповіла Венедіктова, кількість смертей в ДТП на дорогах України з початку 2021 року вже перевищила 2 тисячі.

"За цей рік у нас 2,5 тисячі смертей, а за минулий рік - 3,5 тисячі", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Харкові неповнолітній на Infiiniti на повній швидкості зіткнувся з іншим автомобілем, в результаті чого водій останнього загинув. Винуватця аварії відправили в СІЗО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПГенпрокурорІрина Венедіктова