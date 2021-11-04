В Україні початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова

Генпрокурор наголосила, що з початку року в аваріях на дорогах України постраждали декілька сотень неповнолітніх.

"Трохи статистики за цей рік. 35 неповнолітніх скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. І 800 дітей стали потерпілими", - сказала вона.

Як розповіла Венедіктова, кількість смертей в ДТП на дорогах України з початку 2021 року вже перевищила 2 тисячі.

"За цей рік у нас 2,5 тисячі смертей, а за минулий рік - 3,5 тисячі", - додала генпрокурор.