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В Україні початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 22:52
В Україні початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала ситуацію з нещодавньою дорожньо-транспортною пригодою, яку скоїв неповнолітній. За її словами, з початку року неповнолітні водії скоїли 35 аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

Генпрокурор наголосила, що з початку року в аваріях на дорогах України постраждали декілька сотень неповнолітніх.

"Трохи статистики за цей рік. 35 неповнолітніх скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. І 800 дітей стали потерпілими", - сказала вона.

Як розповіла Венедіктова, кількість смертей в ДТП на дорогах України з початку 2021 року вже перевищила 2 тисячі.

"За цей рік у нас 2,5 тисячі смертей, а за минулий рік - 3,5 тисячі", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Харкові неповнолітній на Infiiniti на повній швидкості зіткнувся з іншим автомобілем, в результаті чого водій останнього загинув. Винуватця аварії відправили в СІЗО.

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ДТП Генпрокурор Ірина Венедіктова
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В Україні початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова
В Україні початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова
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